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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأمر الطبيب.. الخطيب يمتنع عن اللحاق بالأهلي في جنوب أفريقيا

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مستجدات بالأهلي قبل لقاء صن داونز، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “محمود الخطيب منع من السفر إلي جنوب افريقيا لمصاحبة الاهلي في مباراته الفاصلة امام صن داونز بامر طبيبة الخاص، الذي منعة وحذره من عواقب السفر  لظروفه الصحية الطارئة”.

وتابع: "الخطيب وعد لاعبي الاهلي باكبر مكافاة خاصة لمباراةً في تاريخ الاهلي في حالة فوز الاهلي علي صن داونز في جنوب افريقيا".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز


ويواجه الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت القادم، في جنوب إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق صن داونز الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

النادي الأهلي الخطيب الأهلى صن داونز ابطال افريقيا فرج عامر

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