أفضل طرق لحل مشكلة مساحة التخزين الزائدة في هاتفك الآيفون

يواجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون مشكلات عديدة بسبب المساحة الزائدة، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى بطء شديد أثناء استخدام الهواتف، لذلك يبحث المستخدمون عن طرق معينة لتفريغ المساحة الزائدة في هواتفهم.

وبحسب موقع Business Insider فإن هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تفريع المساحة الزائدة في هواتف آيفون ونعرضها فيما يلي :

كيفية مسح مساحة التخزين على هاتفك الآيفون

كيف تعرف مقدار المساحة المتبقية على آيفون



أول شيء عليك القيام به هو تحديد مقدار المساحة المتبقية لديك بالضبط.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. انقر فوق عام.

3. اضغط على تخزين آيفون.

4. ومن المفترض أن ترى رسمًا بيانيًا أعلى الشاشة يعرض مقدار المساحة الخالية المتوفرة لديك وما يستهلك ذاكرتك من ملفات الوسائط والتطبيقات والصور.

5. تحت عنوان "التوصيات" ، سترى اقتراحات حول كيفية توفير مساحة تخزين أكبر على آيفون، ثم اضغط على أحد الاقتراحات لمعرفة ما توصي به آبل

احذف التطبيقات غير الضرورية



التطبيقات غير الأساسية هي تلك التي بالكاد تستخدمها ويمكن الاستغناء عنها، يمكنك تمييزها على شاشة تخزين آيفون.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. انقر فوق عام.

3. اضغط على تخزين آيفون.

4. انتظر حتى يتم تحميل التطبيقات أسفل الرسم البياني الذي يوضح لك مقدار مساحة التخزين المتبقية، وبمجرد القيام بذلك ، سيتم سرد التطبيقات من الأكبر إلى الأصغر من حيث الحجم.

5. أسفل اسم التطبيق ، انظر إلى Last Used لمعرفة التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة.

6. إذا مرت فترة طويلة منذ آخر مرة استخدمت فيها التطبيق وكان يشغل مساحة كبيرة ، فانقر عليه لمعرفة حجم التطبيق ومقدار البيانات التي يخزنها على آيفون.

7. اختر ما إذا كنت تريد حذف التطبيق وجميع بياناته أو إلغاء تحميل التطبيق من آيفون مؤقتًا.

قم بإزالة أو تحسين صور آيفون الزائدة

لن تتأثر جودة الصورة ، لكن كل صورة ستستهلك مساحة أقل بكثير للتخزين، وقد يكون هذا قيد التشغيل بالفعل ، لكنه يتطلب التحقق مرة أخرى.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على الكاميرا.

3. اضغط على التنسيقات.

4. تأكد من ضبط وضع التقاط الكاميرا على High Efficiency. إذا لم يكن كذلك ، اضغط عليها.

حذف الموسيقى

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. انقر فوق عام.

3. اضغط على تخزين آيفون .

4. ابحث عن تطبيق الموسيقى في القائمة واضغط عليها.

5. اسحب إلى اليسار على الفنان الذي ترغب في إزالته من هاتفك وانقر فوق حذف.

أو يمكنك النقر على الفنانين لحذف ألبومات معينة أو حتى مسارات فردية، كما يمكنك معرفة مقدار المساحة التي تشغلها كل هذه الأغاني ، مما يسهل الاختيار، كما يمكنك أيضًا النقر فوق تحرير وإزالة فنانين متعددين مرة واحدة.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت في Safari سفاري

وقد تستهلك ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح الويب مساحة كبيرة كل ملفات الإنترنت المؤقتة هذه تضاف.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على Safari.

3. اضغط على محو السجل وبيانات الموقع.

4. اضغط على محو السجل والبيانات في النافذة المنبثقة.

احذف الرسائل القديمة



لن تشغل الرسائل عمومًا مساحة كبيرة إلا إذا كان لديك الكثير من النصوص المرفقة بالصور، ولكن يمكنك حذف الرسائل أو المحادثات بأكملها يدويًا.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على الرسائل.

3. اضغط على الاحتفاظ بالرسائل.

4. في الشاشة التالية ، انقر إما 30 يومًا أو سنة واحدة للاحتفاظ بالرسائل لهذا الوقت المحدد قبل حذفها.

5. سترى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل الأقدم من 30 يومًا أو عام واحد ، حسب ما تختاره. اضغط على حذف للتخلص منها أو إلغاء للاحتفاظ بها.