أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

تعتبر أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ في مصر”، محل اهتمام الملايين بشكل يومي، إذ استقر سعر الدواجن اليوم في المزرعة عند 72 و73 جنيهًا بعد أن وصلت قبل أيام إلى 80 جنيها ، بتراجع نحو 8 جنيهات.

هبوط أسعار الفراخ

وتراجعت أسعار الفراخ اليوم ليسجل سعر الكيلو في المزرعة بين 72-73 جنيها ، فيما يصل للمستهلكين بسعر يبدأ من 74 جنيها وحتى 80 جنيها في المحلات ، بعد أن سجل في وقت سابق ليس ببعيد 95 جنيها في للمحلات، فيما سجلت أسعار الدواجن البياضة اليوم نحو 70 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار الفراخ الآن في مصر

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55 جنيها

وسجلت أسعار البانيه اليوم بداية من 155 جنيها بعد أن وصلت إلى 210 جنيهات في وقت سابق بفارق نحو 55 جنيهًا، وقد تصل اليوم إلى 180 جنيها للكيلو في بعض المحلات حسب المنطقة للمستهلك.

أسعار البانيه

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 72-73 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا وقد يصل إلى 82 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 110-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 120- 125 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 83- 92 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 155- 180 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة : 58-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40 -55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 70 في المزرعة ، و74-75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 20: 21 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار البيض اليوم

ويهتم الملايين بمعرفة آخر أسعار كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 30 جنيها من أعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 94- 96 جنيها في المزرعة، و 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 85-90 جنيها في المزرعة، وبين 92 -97 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.

البيض