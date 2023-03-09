الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يسعى لمداواة جراحه أمام ريال بيتيس

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره ريال بيتيس الإسباني، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني تين هاج، لمداواة جراحه بتحقيق الفوز على ريال بيتيس في مباراة الليلة، بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة، الأحد الماضي، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

كان مانشستر يونايتد تأهل إلى دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي، بعد التغلب على برشلونة الإسباني 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال بيتيس:" لدينا جدول مباريات مزدحم، لكنني أعتقد أننا جيدون للغاية، خيبة الأمل الوحيدة هي أن مارسيل سابيتزر غير جاهز، وكذلك أنتوني مارسيال".

أضاف:" “أنتوني مارسيال عاد إلى أرض الملعب، لذلك سنرى”.

كما يستمر غياب ثنائي مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن ودوني فان دي بيك أمام ريال بيتيس بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال بيتيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد، تسهل من مهمته في لقاء العودة في إسبانيا.

و استعاد ريال بيتيس خدمات لاعبه سيرجيو كاناليس بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب نبيل فقير بسبب جراحة في الركبة.