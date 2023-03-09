عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

19 و 20 مارس

مصر تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص

مدبولي
مدبولي

 تستضيف وزارة المالية الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، يومي 19 و 20 مارس الحالي، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط - في بيان اليوم، الخميس، أن هذا المؤتمر يُعد منصة إقليمية رئيسية لأبرز القادة والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق النمو الشامل بالمنطقة، كما أنه فرصة جيدة لمُناقشة السياسات الفعَّالة لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، والإطار التنظيمي، والتمويل الخاص طويل الأجل للمشاريع الوطنية، وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأفضل الممارسات العالمية وآليات تحويل مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل الخبرات مع دول المنطقة في هذا الشأن. 
وقال الوزير "إننا نتطلع إلى أن تسهم هذه الدورة من المؤتمر في ترسيخ مكانة المنطقة العربية كمركز دولي للاستثمار، مع تأكيد دعمنا لدور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو بالمنطقة وتحفيز التطور الاقتصادي من خلال ما توفره الحكومات من بيئة ومناخ جاذب ومشجع للاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية"، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة للتنمية الشاملة، وهو ما تترجمه إجراءات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مثل "الرخصة الذهبية"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.
من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية "إننا نعمل على تعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يعزز الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا في نشاط مشروعات المشاركة، حيث تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعي للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر دارسات دقيقة وعقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه يجري دراسة طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية في مجالات متعددة منها: قطاعات المياه والصرف الصحي والصناعي والنقل والصحة والطاقة والمخازن الاستراتيجية للسلع التموينية وأسواق الجملة.

وزارة المالية المنطقة العربية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشرق الاوسط الدكتور محمد معيط الاقتصاد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب ينهار عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

زلزال عنيف يضرب إسطنبول وعدة مدن بتركيا

اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

الأهلي غاضب .. أحمد شوبير يكشف حقيقة إيقاف كهربا 8 مباريات

ترشيحاتنا

عضو المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى «التوازن بين الجنسين» بالسعودية

جرام الذهب بـ 1,586 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

رسالة خاصة للرئيس.. إطلاق اسم اللواء سمير فرج على أهم محاور الأقصر

طوله 12 كم ويربط شمال الجيزة وجنوبها| محور الفريق كمال عامر طفرة مرورية.. صور

لبيك اللهم لبيك.. أعرف المستندات المطلوبة في حج القرعة 2023

حقيقة وقف خدمة المحافظ "الكاش" الخاصة بشركات الاتصالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الفراخ واللحوم بسبب الشهر الكريم

شاهد.. سقوط مريب لـ ديدان يثير الرعب في الصين.. ما الحكاية؟

بملابس مبهجة.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ