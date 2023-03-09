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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الحركة الوطنية: ستبقي دماء الشهداء الذكية علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان دماء الشهداء الذكية ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية وستبقى تضحياتهم دينا معلقا في رقابنا جميعاً  فلولاهم ما كنا نحن وما كان الوطن. مشيرا إلى أن ما قدمته مصر من شهداء سواء في الحرب التاريخية ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي  أو في الحرب على الإرهاب وتطهير ارض الوطن الطاهرة من الاحتلال ومن الارهاب والتطرف كلفنا ارواحا ورجالا وابطالا من القوات المسلحة ومن الشرطة ارواحا تستحق ان تبقي خالدة في اذهاننا وفي كتب التاريخ تحكيها الاجيال جيلا بعد جيل نتعلم من العبر والعظات ونتعلم معاني الايثار والتضحيات .

وأضاف السيد علي خلال تصريحات اعلامية له ان احتفالية يوم الشهيد والتي شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل رسالة واضحة ان الدولة لا تنسي أبناءها الاوفياء  وستبقي ذكراهم مخلدة ومحفورة في ذاكرة الأمة وان الدولة تعترف بجميلهم ولولاهم ولولا تضحياتهم ما تمكنت مصر من تخطى كل هذه التحديات، وإحكام سيطرتها على سيناء وما تمكنت من التخلص من كل جماعات الإرهاب والتطرف .

واختتم رئيس الحركة الوطنية المصرية بيانه موجها التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية، ووزيري الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يعد انعكاسا واضحا لمعاني الوفاء والانتماء ويجسد أسمى معاني العطاء والتضحية لتراب مصر المقدس .

القوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي إسرائيل السيسي الارهاب والتطرف يوم الشهيد

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