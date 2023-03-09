فحص وعلاج 1692 حالة بقافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرية سد خميس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، قافلة طبية متكاملة، اليوم، الخميس، بقرية سد خميس بمركز سيدي سالم، وعدد من القرى المجاورة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شاركت كلية التمريض بإشراف الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، والدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القافلة الصحية الشاملة بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة في قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالدم، قياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة، وأيضا الإرشادات الصحية للنمو الصحي للأطفال وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عدد من القوافل المتكاملة "صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية" للقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على "1692" حالة من أبناء قرية «سد خميس» والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانيا وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير إدارة متابعة المشروعات، محمد صلاح وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم حازم عياد،، وأحمد عبد الله.

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