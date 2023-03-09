القوى العاملة: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، اليوم، تشغيل 567 شاباً من أبناء المحافظة، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 51 من ذوي الهمم، وصرف 2 مليون و 523 ألفاً و 500 جنيه منح رعاية اجتماعية لـ 5074 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لـ 15 عاملاً من المسجلين قيمتها 52 ألف جنيه.

وأضاف البيان، أنه جرى التفتيش على 561 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي على 456 منشأة يعمل بها 1293 عاملا، وتنظيم 4 دورات تدريبية استفاد منها 50 متدرباً ومتدربة عن طريق مراكز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة، فضلاً عن استخراج 670 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأعلن مركز التدريب المهني بفوة، التابع لوزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، عن بدء التسجيل في دورات الحاسب الآلي بالمركز، لدوره لمده 40 يوماً بإجمالي 200 ساعة تدريبية، تشمل برنامج الدراسة النظرية والعملية على أحدث أجهزة الحاسب الآلي وبرامج متطورة على برامج Windows، Excel، Word، net works، IT

وأضاف بيان المركز أنه على من يرغب بالالتحاق بالدورات، التسجيل بالحضور إلى مركز التدريب المهني بفوة أمام، مستشفى التأمين الصحي طريق فوة- دسوق، من الساعة 8.30 صباحا، والالتحاق بأسبقية التسجيل، والدورات غير متاحة للموظفين أو ما زالوا في مرحلة الدراسة.

وأوضح المركز المستندات المطلوبة، صورة آخر مؤهل، و2 صور شخصية، وصورة الرقم القومي، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والأولوية لذوي الهمم (إعاقة حركية).