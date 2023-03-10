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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هذا الأمر من جنود الله فى جلب الرزق.. 5 مفاتيح فيها الحل

الرزق
الرزق

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك أمر عظيم نفتقده فى زمننا هذا ولو كان موجودا كانت كل الأمور أصبحت بخير. 

وحكى “ أبو بكر”، خلال لقائه ببرنامج “ إني قريب”، المذاع عبر قناة النهار، أن أحد الصالحين عندما كان يدعو كان يقول “ اللهم بارك لي فى رزقي” ولم يقل يارب ارزقني، فكانوا يسألوا لماذا لم تدعو الله بالرزق وتدعوه بالبركة؟، فيقول "انا لا أشغل بالي بالدعاء فيما ضمنه الله لي 
ولكن اشغل بالي بجندا من جنود الله الخفية وهى البركة، فإن البركة إذا حلت فى المال كثرته وإذا حلت فى الولد اعظمته وإذا حلت فى الجسد قوته".

وتابع أبو بكر حديث: البركة ضاعت مننا فى زمننا هذا، عندما يغض الله على قوم ينزع البركة، فعندما تنتزع البركة النفوس لا تقنع  ولا ترضى والبطون لا تشبع والعين لا تمتلئ مهما اعطيت. 

5 مفاتيح تجعل فى حياتك بركة 

1 ) تشغيل سورة البقرة في المنزل 

2 ) الاستغفار

3 ) الصلاة على النبي

4 ) الصدقة 

5 ) المواظبة على اذكار الصباح والمساء

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أدعية البركة في الرزق

« اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مبارك فيه، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

« اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»

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« اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

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