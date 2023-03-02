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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 كلمات تمنع عنك السحر والحسد .. داوم عليهم كل صباح ومساء

السحر والحسد
السحر والحسد

يُعدّ السّحرُ من الكبائر والموبِقات السّبع؛ وذلك لِما فيه من ضرَر وأذيّة على الناس، وهو من أعظم ما يُعصى به الله - تعالى-؛ كما أخبر الله تعالى عن السحر في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما ورد ذكره في السُنَّة المطهَّرة؛ فيقول الله –تعالى- فى سورة البقرة: « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ» إلى قوله: «وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ»، ( الآية 102)، لذا من أصابه شئ من الحسد والسحر عليه أن يدعو بـ دعاء النبي لفك السحر والحسد .

5 كلمات تمنع السحر والحسد 

1-قل هو الله أحد 3 مرات

2- أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق

3-وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله

4-بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله 

5-بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

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دعاء النبي لفك السحر والحسد 

كان النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يعوذُ الحسنَ والحسينَ، ويقولُ: «إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ»،

دعاء الإمام الشعراوى لفك السحر 

"اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضُر، فأعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله"، وهناك دعاء أخر "أعوذ بكلمات الله التامات وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر كل ذى شر لا أطيق شره ومن شر كل ذى شر ربى آخذ بناصيته إن ربى على صراط مستقيم".

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أيهما أصعب و أشد الحسد أم السحر ؟ 

هكذا ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج “الدنيا بخير"، المذاع عبر فضائية الحياة، ليجيب قائلاً : “ الحسد أشد من السحر”.

وأضاف “عثمان”، أن الحسد أشد، فقد يذهب ما عند الانسان من نعم وعافية، وعلاجه صعب والعين لا تزال بالمرء حتى تدخله القبر،  مثل المثل الشهير “ العين فقلت الحجر”، أما السحر فعلاجه بسيط.

وأشار الى أن سبب الحسد هو عدم القناعة بما رزقك الله، فلو رضا كل انسان برزقه وعطاء الله له لم يحسد أحد، فالحسد سبب شرور النفوس.

وتابع قائلاً: ان الدنيا لأبد أن يكون فيه الخير والشر، فالدنيا إختبار وابتلاء، والحسد لأبد أن يكون موجود فى الأرض حتى تظهر أمام نفسك أنك راضي بما قسمه الله لك ام غير راضي، مثله مثل الظلم هتعدل أما هتظلم الناس، فلأبد من وجود اختبار للإنسان حتى يظهر أمام نفسه. 

5 كلمات تمنع السحر والحسد دعاء الإمام الشعراوى لفك السحر أيهما أصعب و أشد الحسد أم السحر 6 كلمات تحميك من الحسد والسحر الحسد والسحر السحر والحسد دعاء النبي لفك السحر والحسد

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