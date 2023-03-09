عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

د.محمود ذكى : نستهدف دعم المبادرة الرئاسية للتحول الرقمي والشمول المالي .. والتحول نحو جامعات الجيل الثالث الذكية

على مستوى الجامعات المصرية.. طنطا تحصد المركز الأول في التحول الرقمي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

حصدت جامعة طنطا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية  فى التدريب واجراء الاختبارات على أساسيات التحول الرقمى وتم الاعلان عن ذلك خلال اجتماع المديرين التنفيذيين لمراكز التدريب على التحول الرقمى بالجامعات مع الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات الذى تم عقده  اليوم فى رحاب جامعة الأقصر.

محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا الجديد ومعهد الأورام ..صور

أكد  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  أن دعم المشروع القومى  للتدريب على اساسيات التحول الرقمى يحظى بأولوية قصوى  بجامعة طنطا لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة موضحا ان وحدة التدريب بالجامعة نجحت فى تدريب ١٢٨٢٣ متدربا على اساسيات  التحول الرقمى خلال الفترة من  شهر يونيه  عام ٢٠٢١ وحتى  شهر مارس ٢٠٢٣ وذلك فى إطار تنفيذ  المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار  رئيس جامعة طنطا  الى ان  الجامعة  ايضا  حققت انجازات فى التحول الرقمى  فى كارت الهوية الذكي والدفع والتسديد الإلكتروني كجزء من المنظومة الشاملة للشمول المالي والكتاب الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية وتطوير البوابات الإلكترونية ونظم التشغيل الإلكتروني.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام بالجامعة  تقريرا حول ماتم إنجازه فى مجال التدريب على أساسيات التحول الرقمى بالجامعه مشيرةً إلى أن بداية المنظومة كانت عام ٢٠١٩، مؤكدةً أن المركز حصل على الاعتماد من المجلس فى ديسمبر ٢٠٢١ ، وتم اجراء دورة لإعداد المدربين واشترك بالبرنامج ١٩ عضوا من هيئة التدريس من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتربية والتربية النوعية، وتم اعتماد المركز الرئيسى للتدريب المستدام من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى مارس ٢٠٢٢ واتخذت العديد من الآليات لتيسير اجتياز أكبر عدد ممكن من الطلاب.

السيسي جامعة طنطا الأقصر تكنولوجيا محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي الرئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع زلزال قوي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الهنداوي قارئا وجمعة خطيبًا.. وزير الأوقاف يؤدي ثالث جمعة من شعبان بمسجد المشير

بعد جدل اختفائها .. أبرز إطلالات شيرين برفقة حسام حبيب

يوم الشهيد| زوجة البطل محمود منتصر: أجهز ابني للتضحية.. وزملاؤه ثأروا له

في اليوم العالمي لها.. أكلات لا يجب لمرضى الكلى تناولها

هروبا من العقوبات..روسيا تشتري أسلحة من إيران سرا

كنا على ثقة بانتهاء خطر الإرهاب.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جن وعفاريت.. بوستر تشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2023 .. ما القصة؟

حقيقة ولا كذبة.. اكتشف علاقة الكرش بشرب الماء أثناء الأكل

عشان رمضان .. طريقة عمل الخشاف بالمنزل

آخر كلام.. 3 أسباب ترجح كفة ليفربول في الاحتفاظ بـ صلاح

فيديو

حفل هاني شنودة كامل .. عمرو دياب ومحمد منير لأول مرة على المسرح "فيديوجراف"

الحلم اتحقق والفضل لأبنائكم.. بهذه الكلمات كرم الرئيس السيسي أسر وأمهات الشهداء

مرهون بهذا الأمر .. ما مصير فيريرا مع الزمالك ؟

3 آلاف فرصة عمل ورواتب تبدأ بـ2700 جنيه|اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ