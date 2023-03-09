على مستوى الجامعات المصرية.. طنطا تحصد المركز الأول في التحول الرقمي

د.محمود ذكى : نستهدف دعم المبادرة الرئاسية للتحول الرقمي والشمول المالي .. والتحول نحو جامعات الجيل الثالث الذكية

حصدت جامعة طنطا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى التدريب واجراء الاختبارات على أساسيات التحول الرقمى وتم الاعلان عن ذلك خلال اجتماع المديرين التنفيذيين لمراكز التدريب على التحول الرقمى بالجامعات مع الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات الذى تم عقده اليوم فى رحاب جامعة الأقصر.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن دعم المشروع القومى للتدريب على اساسيات التحول الرقمى يحظى بأولوية قصوى بجامعة طنطا لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة موضحا ان وحدة التدريب بالجامعة نجحت فى تدريب ١٢٨٢٣ متدربا على اساسيات التحول الرقمى خلال الفترة من شهر يونيه عام ٢٠٢١ وحتى شهر مارس ٢٠٢٣ وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس جامعة طنطا الى ان الجامعة ايضا حققت انجازات فى التحول الرقمى فى كارت الهوية الذكي والدفع والتسديد الإلكتروني كجزء من المنظومة الشاملة للشمول المالي والكتاب الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية وتطوير البوابات الإلكترونية ونظم التشغيل الإلكتروني.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام بالجامعة تقريرا حول ماتم إنجازه فى مجال التدريب على أساسيات التحول الرقمى بالجامعه مشيرةً إلى أن بداية المنظومة كانت عام ٢٠١٩، مؤكدةً أن المركز حصل على الاعتماد من المجلس فى ديسمبر ٢٠٢١ ، وتم اجراء دورة لإعداد المدربين واشترك بالبرنامج ١٩ عضوا من هيئة التدريس من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتربية والتربية النوعية، وتم اعتماد المركز الرئيسى للتدريب المستدام من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى مارس ٢٠٢٢ واتخذت العديد من الآليات لتيسير اجتياز أكبر عدد ممكن من الطلاب.