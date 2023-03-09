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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 72 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

 

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 72 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن جمصة  والمنصورة ونبروه وميت غمر والمطرية وبني عبيد وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 16محضر نقص وزن ، 9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و4 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها ( 29 شيكارة)  محضر عدم وجود سجل تفتيش.  محضر مبيعات وهمية بعدد ( 600رغيف) و24  محضر عدم إعلان عن الاسعار ، 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية و6 محاضر ذبح خارج السلخانة و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( السجائر)  محضر غش تجاري وتم التحفظ على165 كجم لحم بلدى و350 كجم أرز أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة ميت غمر بإشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المطرية بإشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة بني عبيد بإشراف ومتابعة المحاسب المتولي عبد العال رئيس المركز والمدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية. 

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