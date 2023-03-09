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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمويل 3 مشروعات تخرج لطلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش

عرض لبرامج الطلبة
عرض لبرامج الطلبة أمام رئيس الوزراء في زيارته لجامعة العريش

وافقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تمويل ثلاثة مشروعات تخرج لطلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية جامعة العريش محافظة شمال سيناء، وجميعهم ضمن برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحرى المميز. 

 

تمويل مشروعات

وقال الدكتور أشرف الدكر  عميد الكلية السابق ،انها المرة الأولى التى اشتركت  فيها الكلية في مسابقة دعم تمويل مشروعات تخرج الطلاب بسبب الظروف الصعبة التى عاشتها شمال سيناء أثناء الحرب على  الإرهاب بسيناء. 

 

حيث تمكن الطلاب من اجتياز الاختبارات أمام لجنة التحكيم بيتحقق الفوز في الحصول علي تمويل لعدد ٣ مشروعات تخرج.

وأضاف أن هذا الجهد تحقق بفضل  اهتمام  الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بتنمية مهارات وإبداع  الطلاب، ودعم  محمد سالم عميد الكلية الحالي للطلاب، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس بقسم الاستزراع والبيوتكنولوجى.

 

حيث تتيح هذه المشروعات تحقيق نقلة في مجال العلم خاصة الاستزراع المائي والمصايد البحرية. 

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العريش مشروعات طلاب الاستزراع المصايد

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