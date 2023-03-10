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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطاح بها القاتل الصامت .. تعرف على آخر كلمات .. "رانيا علي" عروس كفر الزيات

الفتاة ضحية القاتل
الفتاة ضحية القاتل الصامت

شهدت قرية كفر المحروق التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الالم والوجيعة علي وجوه أفراد أسر وعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الفتاه "رانيا علي" أخصائية تمريض  اختناقا بالغاز داخل الحمام فى أثناء الاستحمام بسبب تسريب غاز مفاجىء من السخان الرئيسي بمنزل أسرتها .

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وكانت مشاهد رحيل الفتاة العروس فجاه بعدما تعرضت لوعكه صحية فجأة جراء حاله الاختناق أثر تسريب غاز قاتل حال استحمامه عقب عودتها من الشغل بقصد التواصل وقضاء راحتها بعد انتهاءها من الشفت المسائي ولكن إرادة الله تحققت بصعود روحها عقب فشل محاولات إنقاذ حياتها بنقلها من مستشفي كفر الزيات إلي طوارىء طنطا الجامعي.

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"اللهم احسن خاتمتي وارزقنا بر ابويا  وامي " بتلك الكلمات التي دونتها الفتاة الراحلة علي صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك الأمر الذي أثار حفيظة زميلاتها ودفعهم إلي الدعاء لها بالرحمه والمغفره عقب علمهم بنبأ وفاتها داخل حرم مستشفي طنطا الجامعي.
في المقابل كشف محمد حسن أحد جيران الفتاة الضحية أن والديها تعرضا للصدمة قوية جعلتهما يدخلان في نوبة الصمت والبكاء المستمر حزنا علي فراق ابنتهما ودفنها في مشهد جنائزي عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانها الطاهر .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شبل حبيب  مأمور مركز كفرالزيات يفيد بورود إخطارا بوفاة الفتاة تبلغ من العمر "20 عاما" تدعي "رانيا علي " داخل منزلها.

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كما كشفت التحريات  الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات بعدما تم الفحص  وتبين أن الفتاة  لقيت مصرعها إختناقا بالغاز خلال الاستحمام، وأنه لاتوجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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