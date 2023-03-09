طبيب الغلابة..الدكتور مصطفى سليمان ابن الغربية: أحلم بالوفاة أثناء عملي|شاهد

نقابة الأطباء تعلن تكريمه كأفضل طبيب مثالي علي مستوي الجمهورية لجهوده المبذولة

شهدت مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعاده الغامرة بين قلوب الأطباء وكافة العاملين عقب إعلان نقابة الأطباء عن ترشيح الدكتور مصطفي سليمان استشاري التخدير وعلاج الٱلم لمرضي الأورام السرطانية كأفضل طبيب مثالي علي مستوي الجمهورية لجهوده المبذولة خلال مايقرب من 50 سنة من العمل والعلم في رسالته منذ التخرج من كلية الطب بجامعة المنصورة وعمله بالمستشفي العام بالمدينة العمالية وخروجه علي سن المعاش في عام 2013 م تزامنا مع مشاركته في انقاذ حياة الآلاف من المرضي خلال عملياتهم .



"مرتديا البالطو الأبيض واضعا يده وهو ممسكا أحد المراجع العلمية ناظرا بعيناه وسط سماع دقات قلبه النابضة وإشارة عقارب الساعه إلي العقد السبعيني، يحرص الطبيب "مصطفي سليمان" علي مواصلة العمل ليلا ونهارا من أهل تقديم خدمة الرساله الطبية السامية في علاج المرضي الأكثر احتياجا وعلاجه بالمجان" .

"الحمد لله أنا بلغت سن السبعين عاما وحرصت عقب خروجي علي سن المعاش علي التطوع طوال 10 سنوات الماضية علي التطوع والذهاب إلي العمل لخدمة المرضي بالعمليات ومساعده زملائي بالمجان لأن ده واجبي ودين في رقبتي وقسم رددته عقب انضمامي للنقابة الأطباء "بتلك الكلمات عبر "سليمان " عن سعادته الغامرة عقب إبلاغه باختياره كالطبيب مثالي علي مستوي الجمهورية لافتا بقوله "أحد زملائي بالنقابة الأطباء أكدوا لي ترشيحي بالنيل لقب طبيب مثالي وده بيعد لي تكليف ومسئولية في العمل من أجل خدمة المرضي من كبار السن والأطفال وكل الفئات سعيا في إنقاذ حياتهم " .

وتابع الطبيب بقوله "الحمد لله راعيت ربنا وسعيت في التدخل للمشاركة في آلاف العمليات الجراحية وسعيت إلي المشاركة في مؤتمرا عديدة من أجل تطوير الخبرات العلمية وتبادلها مع الأطباء الشباب " .

وردا حول ما أثير عن حياة الأطباء الشباب في المسلسل الدرامي "بالطو" أكد "سليمان" بقوله "كلنا كاطباء لما كنا في سن الشباب عشان لحظات عصيبه بالوحدات الصحية الريفية وسافرنا عشرات الكيلوات من أجل إنقاذ حياة المرضي وربنا يشفي الجميع يارب العالمين ".

وأعرب الطبيب المثالي عن تعاطفه الكامل مع الأطباء الشباب وهمومهم خلال اداءهم المهنه كالرساله اولا مضيفا بقوله "انا عاذر كل الأطباء الشباب في سعيهم للاغتراب والسفر خارج مصر من اجل تكوين مستقبله وبناء حياته واسره كريمة وبحثا وراء رزقه ".

كما أوضح طبيب الغلابة أنه حرص علي أداء صلاة الفجر يوميا من اجل الذهاب الي غرف العمليات المستشفي في كل صباح عقب خروجه علي سن المعاش مشيرا بقوله "زوجتي ظلت 18 يوم داخل العناية المركزة حتي فارقت الحياه وكل مريض هو واحد من اهلي وواجبي اسعي في إنقاذ حياته لآخر يومي في عمري هشارك في علاج المواطنين لحد ما اموت وانا لابس البالطو " .

الجدير بالذكر أن نقابة أطباء الغربية تحت إشراف الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء رشح اسم الدكتور "مصطفي سليمان" كونه قدوه حسنه لكل الأطباء في امانه المهنه وقضاء حوائج المرضي طوال عمره الطبي لأكثر من 50 سنة .

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