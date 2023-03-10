هنا إبراهيم يسري: لم أكن أتخيل النجاح الكبير لأغنية "بنت أبويا"

كشفت الفنانة هنا إبراهيم يسري، تفاصيل عن التجهيز لأغنية بنت أبويا بمسلسل موضوع عائلي.

واوضحت خلال حوارها ببرنامج مساء دي إم سي، :"التجهيز لأغنية "بنت أبويا" بمسلسل "موضوع عائلى" استغرق وقت طويل ولم اكن أتخيل النجاح الكبير الذي حققته الأغنية.

ونوهت إلى أن ما حدث من ردود الفعل على أغنية بنت أبويا، فاق كل التوقعات وتوقعات فريق العمل، قائلة: "كان في ناس كتير بتعيط خلال تصوير أغنية بنت أبويا".

وأوضحت هنا ابراهيم يسري، أن أغنية بنت أبويا أثرت فيها بشكل كبير وجاءت على الوتر الحساس، متابعة: "الاغنية جايه على الوتر الحساس وكلها مشاعر من بنت لأبوها، وهي فيها بهجة حلاوتها وفيها عواطف قوية جدا".