عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنا إبراهيم يسري: لم أكن أتخيل النجاح الكبير لأغنية "بنت أبويا"

صدى البلد

كشفت الفنانة هنا إبراهيم يسري، تفاصيل عن التجهيز لأغنية بنت أبويا بمسلسل موضوع عائلي.

واوضحت خلال حوارها ببرنامج مساء دي إم سي، :"التجهيز لأغنية "بنت أبويا" بمسلسل "موضوع عائلى" استغرق وقت طويل ولم اكن أتخيل النجاح الكبير الذي حققته الأغنية.

ونوهت إلى أن ما حدث من ردود الفعل على أغنية بنت أبويا، فاق كل التوقعات وتوقعات فريق العمل، قائلة: "كان في ناس كتير بتعيط خلال تصوير أغنية بنت أبويا".

وأوضحت هنا ابراهيم يسري، أن أغنية بنت أبويا أثرت فيها بشكل كبير وجاءت على الوتر الحساس، متابعة: "الاغنية جايه على الوتر الحساس وكلها مشاعر من بنت لأبوها، وهي فيها بهجة حلاوتها وفيها عواطف قوية جدا".

مساء دي إم سي موضوع عائلى مسلسل موضوع عائلى هنا إبراهيم يسري إبراهيم يسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

ترشيحاتنا

تحذير عاجل |الأرصاد الجوية : تقلبات في حالة الطقس خلال 72 ساعة

غير قانوني .. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط ضد كهربا بالإيقاف

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي

تراجع هائل في سعر الليرة التركية

سعر نيسان باترول 2023 في السعودية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ