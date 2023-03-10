عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على رأسها أخبار الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:


غير قانوني .. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط ضد كهربا بالإيقاف

 


كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري بشأن محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وأكد عامر العمايرة في تصريحات عبر برنامج “اللعيب ” أن لجنة الانضباط الحالية تم تشكيلها عن طريق التعيين وليس الانتخاب، وهو الأمر المخالف للائحة النظام الأساسي في الاتحاد والتي تنص على أن هناك ٤ لجان يجب أن تأتي بالانتخاب وليس التعيين.

#


خبير لوائح: الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار وإيقاف القيد عقوبة التأخير


كشف عامر عمايره خبير اللوائح عن أزمة جديدة تواجه فريق الزمالك بشأن خالد بوطيب لاعب الفريق السابق .

واكد في تصريحات عبر برنامج “ اللعيب ” أن المحكمة الرياضية ستصدر خلال خلال شهر برفض استئناف الزمالك بشأن غرامة النادي لصالح خالد بوطيب مشددا أن الغرامة كانت في السابق ٢,٧٠٠ مليون دولار .

 


استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف الترجي التونسي من بطولة دوري أبطال افريقيا عقب ثبوت تعاطي للاعب الفريق للمنشطات بمواجهة المريخ السوداني.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الحديث عن إمكانية استبعاد فريق الترجي التونسي من البطوله الأفريقية أمر غير صحيح علي الاطلاق .

 


فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لـ خالد عبدالفتاح نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول يتابع بشده خالد عبدالفتاح خلال الفترة الحالية وفي حال تعافيه من الإصابه سينضم علي الفور لمعسكر المنتخب المقبل.

 


تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك في الصيف

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك تلقى اتصالات من وسطاء ووكلاء لاعبين للانتقال  إلى نادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده رسمياً مع القلعة البيضاء.

 

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الخميس، ثبوت تناول أحد لاعبيه للمنشطات في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويلعب الترجي في مجموعة الزمالك رفقة المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

 

الأهلى كهربا أخبار الرياضة احمد شوبير موقع صدى البلد الاتحاد المصري النادي الأهلي لجنة الانضباط الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

موضوعات متعلقة

ناقد: صلاح حطم الأرقام القياسية.. وأصبح نموذجا ملهما للشباب والأطفال..فيديو

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب رفع الفائدة بالمركزي الأمريكي

بعد اتهامه بالتحرش علنا.. تعليق زوجة نجم مانشستر سيتي|شاهد

منزلة الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

حدث فى دولة عربية| امتحان تاريخ يصف العرب باللصوص والسلطات تتدخل.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الدواجن قبل رمضان.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ