أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على رأسها أخبار الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:



غير قانوني .. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط ضد كهربا بالإيقاف



كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري بشأن محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وأكد عامر العمايرة في تصريحات عبر برنامج “اللعيب ” أن لجنة الانضباط الحالية تم تشكيلها عن طريق التعيين وليس الانتخاب، وهو الأمر المخالف للائحة النظام الأساسي في الاتحاد والتي تنص على أن هناك ٤ لجان يجب أن تأتي بالانتخاب وليس التعيين.

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خبير لوائح: الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار وإيقاف القيد عقوبة التأخير



كشف عامر عمايره خبير اللوائح عن أزمة جديدة تواجه فريق الزمالك بشأن خالد بوطيب لاعب الفريق السابق .

واكد في تصريحات عبر برنامج “ اللعيب ” أن المحكمة الرياضية ستصدر خلال خلال شهر برفض استئناف الزمالك بشأن غرامة النادي لصالح خالد بوطيب مشددا أن الغرامة كانت في السابق ٢,٧٠٠ مليون دولار .



استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف الترجي التونسي من بطولة دوري أبطال افريقيا عقب ثبوت تعاطي للاعب الفريق للمنشطات بمواجهة المريخ السوداني.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الحديث عن إمكانية استبعاد فريق الترجي التونسي من البطوله الأفريقية أمر غير صحيح علي الاطلاق .



فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لـ خالد عبدالفتاح نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول يتابع بشده خالد عبدالفتاح خلال الفترة الحالية وفي حال تعافيه من الإصابه سينضم علي الفور لمعسكر المنتخب المقبل.



تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك في الصيف

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك تلقى اتصالات من وسطاء ووكلاء لاعبين للانتقال إلى نادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده رسمياً مع القلعة البيضاء.

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الخميس، ثبوت تناول أحد لاعبيه للمنشطات في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويلعب الترجي في مجموعة الزمالك رفقة المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.