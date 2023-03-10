فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لـ خالد عبدالفتاح نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول يتابع بشده خالد عبدالفتاح خلال الفترة الحالية وفي حال تعافيه من الإصابه سينضم علي الفور لمعسكر المنتخب المقبل.

وأضاف شوبير لن فيتوريا معجب ب نجم الأهلي نظرا لمشاركته في أكثر من مركز بالإضافة لتألقه في الملعب.

وتابع شوبير أن خالد عبدالفتاح تعافي من ال‘صابة ومن الممكن أن يشارك مع الأهلي أمام صن داونز غدا السبت بجنوب افريقيا في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا