تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك في الصيف

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك تلقى اتصالات من وسطاء ووكلاء لاعبين للانتقال إلى نادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده رسمياً مع القلعة البيضاء.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"هناك وسطاء ووكلاء لاعبين تحدثوا مع أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عن إمكانية انتقال يوسف نجله إلى القلعة الحمراء في ظل عدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء حتى الأن".

وتابع:"أسامة نبيه كان يرغب في الرحيل عن النادي الزمالك بغض النظر عن نتيجة مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا بعد تلقيه عرضاً من نادي غزل المحلة ".