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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ7 مناطق بالمملكة

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الجمعة، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم وعسير وجازان ونجران والمدينة المنورة والشرقية والرياض.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد أمطارا متوسطة ورياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة عسير أمطارا غزيرة وسيولا وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.، فيما تشهد المنطقة ضبابا كثيفا على مناطق أخرى حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارا غزيرة وسيولا وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران أمطارا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة والسبت، فيما تشهد مناطق أخرى رياحا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على على مناطق أخرى حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

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