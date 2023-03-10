وكيل أوقاف كفر الشيخ: الشهداء عند الله أرفع الناس مقاماً وأعلاهم درجة| فيديو

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن للشهداء عند ربهم عزوجل منزلة عظيمة ومرتبة سامية بما قدموه من تضحيات فداءً للدين والوطن، مضيفاً فهم وإن رحلوا عن دنيانا فإن ذكراهم خالده باقية عرفاناً بجميلهم وتقديرا لبطولاتهم كما أنهم أحياء عند ربهم يرزقون من فضله ويكرمون بكرمه الذي لا يوصف.

وأضاف، خلال خطبة الجمعة، أن الشهداء هم أرفع الناس مقاماً وأعلاهم درجة لأنهم فارقوا لذات الحياة مختارين وضحوا بأنفسهم في سبيل دينهم وأوطانهم مطمئنين فإن الله تعالى كرم أبدانهم الزكية فعافاها من ألم الموت وسكرته.

وتابع: لا شك في أن الشهداء نبت طيب خرج من أصل صالح زكي فقد ربتهم أسرهم على التضحية والفداء صيانة الدين والوطن والعرض ولذلك يكافئ الله أهلهم يوم القيامة جزاء علي حسن تربيتهم وإعدادهم حيث يقول نبينا -صلى الله عليه وسلم- (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته)، على أننا نؤكد أن الشهداء حقاً هم النبلاء الذين عرفوا ألحق وضحوا من أجله فماتوا دفاعاً عن دينهم وأرضهم وأعراضهم وأوطانهم وأمنها وأمانها ولذلك كانت أعمالهم من أفضل العبادات وأجل القربات.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة، في افتتاح مسجد «الرحمن الرحيم الرحيم» بحي الصوالحة بمدينة كفر الشيخ، بحضور الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف السابق، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والنائب السيد شمس الدين، والنائب باسم حجازي، والنائب باسم منير، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.