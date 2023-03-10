بتكلفة 17 مليون جنيه.. افتتاح 6 مساجد جديدة في كفر الشيخ| صور

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بالمحافظة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب، وتم تأجيل افتتاح عددا آخر سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل.

افتتح غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ورأفت عابد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وأحمد عبد المنعم حمادة، رئيس قرية تيدا، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف شرق سيدي سالم، المسجد الكبير بالعيسوية.

وافتتح فتحي يوسف، نائب رئيس مدينة دسوق، نائبا عن اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ سعد السعيد الزيات، مدير أوقاف دسوق مسجد الرحمة، وسط أهالي عزبة باز لقرية ابطو التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين بمركز دسوق بحضور عضو مجلس النواب عادل النجار، والشيخ وجيه زاهر، وكيل إدارة أوقاف بحري.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ تم افتتاح 6 مساجد إحلال وتجديد، 4 مساجد صيانة وترميم بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير من الأهالي.



كما تضمنت الافتتاحات، افتتاح المسجد الكبير بالعيسوية بمركز سيدي سالم، على مساحة 1400 متر، بتكلفة 4 ملايين و560 ألف جنيه، ومسجد الرحمة بأبطو بقرية العجوزين بدسوق ، على مساحة 350 مترا، بتكلفة مليون و548 ألف جنيه، ومسجد الرحمة البحري، بالمنشية الجديدة بسيدي سالم، على مساحة 170 مترا، بتكلفة 510 آلاف جنيه، ومسجد الرحمن الرحيم بالصوالحة بالقنطرة، مساحة 820 مترا، بتكلفة 4 ملايين و960 ألف جنيه، ومسجد النور بأبو غنيمة بسيدي سالم، على مساحة 700 متر، بتكلفة مليون و 945 ألف جنيه ، ومسجد التوحيد "عبد الحميد كون"، بالمندورة وبدسوق، على مساحة 124 مترا، بتكلفة 744 ألف جنيه.

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