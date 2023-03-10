عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء تطالب الشخصيات المرموقة بنصح التجار بمنع الاحتكار والغش

احتكار السلع
احتكار السلع

قالت دار الإفتاء إنه ينبغي لجميع أطياف المجتمع -المثقفين والدعاة والشخصيات المرموقة والمشاهير- الإكثار من نصح التجار والمصنِّعين بعدم انتهاج بعض المعاملات التجارية المذمومة؛ مثل الاحتكار، والغش، وذلك من باب النصح لهم.

كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة في الجو؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز للمسلم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك؟ دار الإفتاء ترد

وأوضحت دار الإفتاء عبر فيسبوك أنه من أعظم الحقوق بين المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: «حق المسلم على المسلم ستٌّ»، وذكر منها: «وإذا استنصحك فانصح له.


قالت دار الإفتاء ، إنه يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير الاقتصار على الطعام ؛ لأنَّ علة التحريم الإضرار بالناس، وهي مُتَحَقِّقَةٌ في كل ما يحتاجون إليه ويعتمدون عليه في معيشتهم.

هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء مَنْ يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟.

قالت دار الإفتاء :  نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.


ومن ناحية أخرى لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسبٌ غير طيِّبٍ.

ما حكم احتكار السلع وجشع التجار ؟ في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في احتكار السلع وجشع التجار؟

حكم احتكار السلع وجشع التجار


وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الأمر بدأ الآن وبدأنا نراه في هذه الآونة، حيث نرى بعض التجار يزيدون في أسعار السلع والمنتجات بحجة أنه سيرتفع ثمنها بالإضافة إلى احتكار السلع حتى يزيد السعر بعد ذلك.

وتساءل أمين الفتوى: لماذا لا يتقي الإنسان ربه ويرضى بالقليل من الرزق، والله تعالى يبارك في هذا الرزق حتى لو كان قليلا، حتى أن أحد الناس امتلأ المخزن الخاص به، وأتي إلينا يسألنا عن حكم لعق الكلب لثيابه، فهذا الرجل ترك إثما كبيرا يفعله ويستفتي في أمر آخر ليس عليه ذنب كبير.

دار الإفتاء احتكار الدولار الاحتكار حكم احتكار السلع وجشع التجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

الكويت توجه نداء عاجلا إلى السعودية بشأن عمرة رمضان

ترشيحاتنا

تفاجأت بشدة .. كلوب يعلق على رحيل زميل محمد صلاح من ليفربول

شاهد| الرئيس السيسي خلال تأدية صلاة الجمعة من مسجد المشير

اشعلوا التريند.. بلوجر يستعين بـ "الأولتراس" والألعاب النارية لخطبة صديقته| فيديو

بعد اتفاق السعودية إيران .. الخارجية اللبنانية توجه طلبا عاجلا إلى طهران

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء .. اجتماعات ولقاءات وقرارات| إنفوجراف

حُسن الجوار .. وزير سعودي يعلق على اتفاق الرياض - طهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت بين الديناصورات .. فك لغز العثور على سمك مفترس في الأرجنتين

تحذير من وضع الراوتر في غرفة النوم

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

فيديو

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

وجه دب ودوائر على المريخ .. رصد حركة غريبة على الكوكب الأحمر تحير علماء ناسا «فيديوجراف»

نيفر إند.. بوستر رامز جلال في رمضان 2023| تفاصيل البرنامج الجديد

توقعات بزلزال مدمر يوم 15 مارس.. العالم الهولندي يحذر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ