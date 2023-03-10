قيادي فلسطيني يكشف لمدير كنائس من أجل السلام حجم الاعتداءات الإسرائيلية

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، اليوم الجمعة، مدير كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط كيڤن ڤولڤيرت، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في: القدس ونابلس بما فيها بلدة حوارة، وجنين، وأريحا.

وتحدث خوري، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بيت لحم، بحضور مدير مؤسسة خيمة الأمم داوود نصار، وعضو اللجنة الرئاسية خلود دعيبس، عن سياسات القمع التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وهدم المنازل، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة الى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وتطرق خوري، خلال اللقاء، إلى تأثير الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة على الوجود المسيحي الفلسطيني، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية لتثبيت هذا الوجود، من خلال العمل على كافة الأصعدة التي من شأنها أن تعزز دور الكنائس، وتحافظ على مؤسساتها وأملاكها التي تخدم أبناء الشعب الفلسطيني.