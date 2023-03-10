عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي فلسطيني يكشف لمدير كنائس من أجل السلام حجم الاعتداءات الإسرائيلية

رئيس اللجنة الرئاسية
رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، اليوم الجمعة، مدير كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط كيڤن ڤولڤيرت، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في: القدس ونابلس بما فيها بلدة حوارة، وجنين، وأريحا.

وتحدث خوري، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بيت لحم، بحضور مدير مؤسسة خيمة الأمم داوود نصار، وعضو اللجنة الرئاسية خلود دعيبس، عن سياسات القمع التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وهدم المنازل، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة الى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وتطرق خوري، خلال اللقاء، إلى تأثير الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة على الوجود المسيحي الفلسطيني، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية لتثبيت هذا الوجود، من خلال العمل على كافة الأصعدة التي من شأنها أن تعزز دور الكنائس، وتحافظ على مؤسساتها وأملاكها التي تخدم أبناء الشعب الفلسطيني.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فلسطين الشرق الاوسط كنائس من أجل السلام الساحة الفلسطينية جنين الشعب الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الوجود المسيحي الفلسطيني الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

الكويت توجه نداء عاجلا إلى السعودية بشأن عمرة رمضان

ترشيحاتنا

تفاجأت بشدة .. كلوب يعلق على رحيل زميل محمد صلاح من ليفربول

شاهد| الرئيس السيسي خلال تأدية صلاة الجمعة من مسجد المشير

اشعلوا التريند.. بلوجر يستعين بـ "الأولتراس" والألعاب النارية لخطبة صديقته| فيديو

بعد اتفاق السعودية إيران .. الخارجية اللبنانية توجه طلبا عاجلا إلى طهران

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء .. اجتماعات ولقاءات وقرارات| إنفوجراف

حُسن الجوار .. وزير سعودي يعلق على اتفاق الرياض - طهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت بين الديناصورات .. فك لغز العثور على سمك مفترس في الأرجنتين

تحذير من وضع الراوتر في غرفة النوم

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

فيديو

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

وجه دب ودوائر على المريخ .. رصد حركة غريبة على الكوكب الأحمر تحير علماء ناسا «فيديوجراف»

نيفر إند.. بوستر رامز جلال في رمضان 2023| تفاصيل البرنامج الجديد

توقعات بزلزال مدمر يوم 15 مارس.. العالم الهولندي يحذر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ