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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو صحة الشيوخ: تحسين أحوال الأطباء يؤكد تقدير الدولة للجيش الأبيض

الاطباء
الاطباء

قال محمد صلاح البدري، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام كبير من الدولة بقطاع الصحة، متمثل في إيلاءه نصيبًا كبيرًا للدعم خلال السنوات الماضية من أجل تحسين المنظومة الطبية وتخفيف أوجاع وآلام المواطنين، والارتقاء بها لمستوى يرضي طموحات وأحلام وآمال الشعب المصري . 

وأضاف "البدري" لـ “صدى البلد” أن قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن تشكيل لجنة برئاسته، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، يؤكد دعم الدولة لجيش مصر الأبيض والوقوف بجانبهم.

وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، بضرورة أن تكون معاملة الأطباء خاصة حيث الاهتمام بالجوانب المادية والأمنية والتأهيلية، لأن هذه الفئة تواجه ضغطا كبيرا من البعض لأسباب لا ذنب لهم بها، مما يؤثر على وتيرة أداء عملهم.

وأكد البدري أن رفع توصيات لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، سيضمن سرعة دعم فئة الأطباء، وحل المعوقات التي تواجه عملهم، عن طريق وضع الحلول الممكنة والمناسبة.

واختتم البدري، قائلا إن الأطباء هم جيش مصر الأبيض، لدورهم الكبير في خدمة الوطن والوقوف بجانبه في الأزمات معقبا: "لعل أزمة فيروس كورونا كانت شاهدة على هذا الأمر، فهم بالفعل قدموا أرواحهم فداء لوطنهم من أجل مواجهة فيروس كورونا".

مجلس الوزراء فيروس كورونا السنوات الماضية مواجهة فيروس كورونا محمد صلاح البدري

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