تطعيم 126 ألف مواطن ضد كورونا.. الدقهلية تتصدر حملة طرق الأبواب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، عن استمرار حملة طرق الأبواب، لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا والتى بدأت الأحد الماضى، ضمن خطة الدولة فى متابعة الوضع الوبائى ورفع نسب التغطية بالتطعيم لتحتل صحة الدقهلية المركز الأول في حملة طرق الأبواب بإجمالي 126 ألف و595 مواطناً.

وأضاف مكين أن الحملة تستهدف تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالمنازل بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين والمنتشرة في محيط جميع المساجد والمتنزهات والحدائق العامة.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم يتم من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة في النطاق الجغرافي لمحافظة الدقهلية بما فيها المدارس والمصالح الحكومية فضلاً عن النوادى ومراكز الشباب وأماكن التجمعات.

وأشارت الدكتور لمياء سلامة مدير الطب الوقائى إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى أماكن تواجدهم، مستهدفة كافة الفئات العمرية فوق 12 عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والفرق الطبية.