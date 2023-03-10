شقيقتا كريستيانو رونالدو تخطفان الأنظار في ظهور مفاجئ

شاركت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



خطفت كاتيا الانظار رفقة شقيقتها إلما أفيرو فى أحدث ظهور لهما باطلالة جذابة بتقنية الابيض والاسود وعلقت "اختي ربنا يديم الخير والبركة فى حياتك نحن اخوات دم من نفس المصنع".







يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.