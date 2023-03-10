التحالف الوطني يعلن انطلاق مبادرة الحماية الاجتماعية كتف في كتف بـ16 محافظة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة حماية إجتماعية في مصر، استعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك ، حيث تنطلق فعاليات المبادرة اليوم في ١٦ محافظة بالتوازي وهم ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الاسكندرية – الاسماعيلية – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الاقصر – اسوان) ، تشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلي ١٦٠ ألف وجبة و٣٠ ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنًا مع اقتراب الشهر المبارك.



تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

https://fb.watch/jbfEmn4A6r/?mibextid=kdkkhi

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