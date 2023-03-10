عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية : القتال مع الجماعات الإرهابية يكون في سبيل الشيطان

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن لا فرق فى الدفاع عن الدين والدفاع عن الوطن والقتال في سبيل إعلاء كلمة الله أعلى درجات الشهادة.

وأضاف علام، خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق،من قاتل تحت راية الحق وبصر الدولة والجيش النظامي فهو في سبيل الله.

المتطرفة والإرهابية

وأكد علام  القتال مع الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تُشرعِن لنفسها القتال وتحتكره، وهذه الرايات ليس لها شرعية؛ لأن القتال هنا يكون في سبيل الشيطان.

ولفت علام إلى أن الجماعات المتطرفة ومن يخل بأمن الوطن ويريد زعزعة ما هو مستقر ويحاربنا يجب علينا أن نحاربه، ومن قُتل من جنودنا فهو شهيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

تصرف غير متوقع من عروسة حسن شاكوش يثير ضجة على السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

محمد عبداللاه: الأزمة الاقتصادية الحالية مرحلة انتقالية ومصر مستهدفة.. فيديو

البلد لن تتأثر بفضل الشرفاء.. بكري: مؤسسة أبو العينين قدمت 200 ألف كرتونة رمضانية

رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق : توجد حملات ممنهجة للتقليل من إنجازات الدولة

مصطفى بكري : القيادة السياسية تسعى لتحويل سيناء لعاصمة اقتصادية .. فيديو

خبير استراتيجي : الرئيس السيسي تصدّى لمخطط إسرائيلي خطير في سيناء |فيديو

خبير استراتيجي : جماعة الإخوان زرعت الإرهاب في سيناء لاستخدامها وطنًا بديلًا

شاهد| مؤسسة أبو العينين الخيرية تساهم في توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية

في الذكرى الـ12 لزلزال توهوكو.. اليابان تترقب هزة بقوة 6 ريختر

ترشيحاتنا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

مفتي الجمهورية: الدعوات المطالبة بالتخلف عن الخدمة العسكرية محرمة شرعًا

مصطفى كامل ينفعل على الهواء: مسلم وصلني لحالة صعبة

مفتى الجمهورية: ضحايا الزلازل من الشهداء

أشهر سيارة فيات اقتصادية مستعملة بـ 80 ألف جنيه.. صور

مفتي الجمهورية: لا مانع من الزغاريد وارتداء الأبيض في جنازة الشهيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للباروكة.. احذروا من أضرارها على الشعر

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق.. شاهد

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش

فيديو

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

خنقها أثناء العلاقة.. تفاصيل مؤلمة في حادث مقتل سيدة بالهرم

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ