مفتي الجمهورية : القتال مع الجماعات الإرهابية يكون في سبيل الشيطان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن لا فرق فى الدفاع عن الدين والدفاع عن الوطن والقتال في سبيل إعلاء كلمة الله أعلى درجات الشهادة.

وأضاف علام، خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق،من قاتل تحت راية الحق وبصر الدولة والجيش النظامي فهو في سبيل الله.

المتطرفة والإرهابية

وأكد علام القتال مع الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تُشرعِن لنفسها القتال وتحتكره، وهذه الرايات ليس لها شرعية؛ لأن القتال هنا يكون في سبيل الشيطان.

ولفت علام إلى أن الجماعات المتطرفة ومن يخل بأمن الوطن ويريد زعزعة ما هو مستقر ويحاربنا يجب علينا أن نحاربه، ومن قُتل من جنودنا فهو شهيد.