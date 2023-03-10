عضو التحالف الوطني: حملة "كتف في كتف" تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف حصل على التصاريح اللازمة من الحكومة لإعداد موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن حملة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة تحتوي على سلع غذائية.

أضاف مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حملة “كتف بكتف” يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن على مستوى الجمهرية.

وتابع مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن هناك نهج جديد يتبعه المجتمع المدني في الفترة الحالية، من خلال تنظيم العمل الأهلي، وإطلاق حملات دعم للأسر لم تحدث من قبل.