عضو التحالف الوطني: "كتف في كتف" تهدف لرفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية

قال محمد جمال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه من خلال مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف ننطلق من أجل توزيع اكثر من 4 مليون مساعدة غذائية وإنسانية.

وأضاف محمد جمال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار محمد جمال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن الرسالة من المبادرة تهدف توصيل رسالة أمل لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية، بأننا سنتمكن من تجاوز أى أزمة ونحن كتفنا في كتف بعضنا.