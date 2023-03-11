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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب تكرار نية الصيام لشهر رمضان يوميا.. علي جمعة يحسم الجدل

صيام رمضان
صيام رمضان

هل يجب تكرار النية في كل يوم في أيام رمضان بالصيام؟ أو تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟

قال الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إنه تكفي  نية واحدة لصيام رمضان في أول ليلة منه، وصيام المسلم صحيح ولو لم ينوِ، ومع ذلك إن استطاع أن يعقد نية الصيام كل ليلة فهذا هو الأصل والأفضل.

هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء إنه يباح لمن ينوي الصيام أن يأكل ويشرب، ويعمل كل عمل يعمله المفطر من بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ أي: يبدأ وقت دخوله؛ فإذا طلع الفجر امتنع عن الأكل والشرب، وإذا كان في فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لدخول الوقت

رمضان تكرار نية الصيام هل يجب تكرار نية الصيام - قضاء ما فاته من الصيام

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