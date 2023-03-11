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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحالف الوطني: مبادرة كتف في كتف تواجدت بـ 16 محافظة

صدى البلد

قال محمد سيف النصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني رسخ فكرة التكامل، بحيث تكون قواعد البيانات واضحة وواحدة، يمكن العمل عليها بشكل جماعي، بحيث تصل المساعدات للأسرة من مكان واحد، بينما تحصل أسرة أخرى على فرصة للحصول على المساعدة".

 وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولي المصرية،:"مبادرة "كتف في كتف" تواجدت اليوم في 16 محافظة، حيث تمت تعبئة وتوزيع الكراتين للأسر الأكثر احتياجا، طبقا لقواعد البيانات المتاحة التي وفرتها المؤسسات الموجودة داخل التحالف الوطني.
 

وأضاف: "مظلة الحماية الاجتماعية تغطي كل الأسرة الأكثر فقرا في مختلف أنحاء الجمهورية، ونصل إليهم حتى في أبعد نقطة بالمناطق الحدودية، ففكرة التحالف الوطني، سهلت كثير من عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلته، التي عانت لفترات طويلة من العمل على المستوى الفردي".

الأكثر احتياجا المجتمع المدني برنامج التاسعة التحالف الوطني مؤسسات المجتمع المدني

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