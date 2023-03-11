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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من مدرب المنتخب الأوليمبي يخص محمد صلاح

صدى البلد

أكد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأوليمبي أن الدولي المصري محمد صلاح بمصر مثل نيمار دا سيلفا في البرازيل.

قال ميكالي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصر الآن لها علامة فارقة في كرة القدم ومثلما لدينا نيمار في البرازيل لدينا في مصر اسما كبيرا وهو محمد صلاح"

وأضاف: "أنا من مشجعي محمد صلاح وأي شخص يحب كرة القدم يحب محمد صلاح"

وواصل: "سعيد بالبصمة التي وضعها محمد صلاح مع فريقه في إنجلترا"

واختتم: "محمد صلاح سيكون معنا في الأولمبياد حال وصلنا إليها هو رقم 1 بالنسبة لنا بالطبع من لا يريد نيمار في البرازيل هكذا الأمر مع صلاح"

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