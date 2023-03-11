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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فين الزغاريد؟.. تامر حسني يشعل حفل زفاف حسن شاكوش

تامر حسني
تامر حسني

حرص الفنان تامر حسني على حضور واحياء حفل زفاف الفنان حسن شاكوش، والذى أقسم خلال الساعات الماضية من مساء أمس . 

وقام الفنان تامر حسني بفناء أغنية حلو المكان وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين ، كما حرص على ان يمازحهم فى البداية قائلاً : فين الزغاريد يا جماعة ؟ .

 

واحتفل الفنان حسن شاكوش مساء أمس الجمعة بزفافه وعقد قرانه، فى حفل ضخم حضره عدد من نجوم الغناء والتمثيل ومقدمي البرامج . 

ومن أبرز الحاضرين حفل الفنان حسن شاكوش الفنان تامر حسني ومصطفي قمر وحمو بيكا وعمر كمال والإعلامي طارق علام .

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صور من عقد قران حسن شاكوش بحضور أهل الفن والاعلام

حفل زفاف حسن شاكوش

نشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقام فيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذي يقام فيها حفل زفافه. 

عروس حسن شاكوش

وظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة. 

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق الذي يقام فيه إحدى فقرات حفل الزفاف، قبل أن تقوم بوضع مساحيق الماكياج. 

وفي صور أخرى، ظهرت عروس حسن شاكوش وهي ترتدي الروب الأبيض، وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها، بينما ظهرت في صور أخرى وهي تنظر للمرآة بعد الإنتهاء من وضع الماكياج. 

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