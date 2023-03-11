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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى برفقة أميرة فتحي في أحدث ظهور على انستجرام

بشري واميره فتحي
بشري واميره فتحي

 

شاركت الفنانة بشرى، صوراً جديدة لها برفقة الفنانه اميرة فتحي في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي في خاصيه استوري “إنستجرام”.

وظهرت بشري بالزي الاسواني مرتديه عباءة باللون الاصفر في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والفنانة اميرة فتحي بفستان باللون الأزرق الفاتح.

ونالت الصور على اعجاب متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها . 

 

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة بشرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف عنتحقيق أغنيتها الجديدة “أنا مشكلة” مليون مشاهدة عبر اليوتيوب. 

وقالت بشرى : “مليون مشاهدة على يوتيوب في 24 ساعة.. شكرا لكل الفانز والمستمعين، وعام جديد سعيد علىالجميع”. 

أغنية “أنا مشكلة” والتى تقدمها بشرى من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري.

أنا مشكلة، هي ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبةمشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات. 

مهرجان أسوان افلام المراة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة أميرة فتحي اغنيتها الجديدة

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