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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

صدى البلد

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن ما تردد عن صدور عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بحق مهاجم الأهلي محمود كهربا، تقضي بإيقاف اللاعب 8 مباريات، بسبب هتافه الشهير ضد الزمالك بعد انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.

وأكد شوبير في تصريحات خلال تقديم برنامجه ملعب أون تايم على شاشة أون تايم سبورت، أن لجنة الانضباط أصدرت عقوبة بحق محمود كهربا تقضي بإيقافه من 6 إلى 8 مباريات.

وتابع شوبير، أن لجنة الانضباط سلمت مدير اتحاد الكرة، ظرفًا مغلقًا يحتوى على قرار بعقوبة محمود كهربا، ولم يظهر الخطاب حتى الآن بسبب وجود جمال علام رئيس اتحاد الكرة في السعودية، لحضور قرعة بطولة الأندية العربية، ومع عودته إلى القاهرة تأكد وجود الخطاب، رغم بيان اتحاد الكرة أمس الجمعة بعدم تسلم أي قرارات من لجنة الانضباط حتى الآن.

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