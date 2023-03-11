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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي يعلق على أداء منتخب الشباب في أمم أفريقيا ويكشف سبب الخروج المبكر

صدى البلد

علق روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي على أداء منتخب الشباب في منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

قال ميكالي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نطبق بعض المنهجية التي طبقناها من قبل مع منتخب البرازيل الأولمبي"

وعن خروج منتخب مصر للشباب من مجموعات كأس أمم أفريقيا قال: "تابعت جميع مباريات منتخب مصر للشباب وأعرف كل اللاعبين خاصة الذين تدربوا معي والانطباع الذي حصلت عليه من خلال المباريات في البطولة أنني لم أرى الأداء المأمول وخاصة في المباراة الأولى ضد موزمبيق كان لابد من الفوز فيها ولكن للأسف تعادلنا وهذا مثل ضغط كبير على الفريق"

واختتم:"إقامة البطولة في مصر مثل ضغط على لاعبي منتخب الشباب فاللاعبين في تلك الفئة العمرية يريدون منح كل الجهد وبما إن المباراة الأولى لم تكن جيدة على مستوى النتيجة فإن الضغط زاد على اللاعبين والمستوى بدأ يظهر فيه استعجال وخوف"

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