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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

صدى البلد

ينتظر عشاق كرة القدم في إفريقيا، مباراة الأهلي ضد صن داونز، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في جنوب إفريقيا.

فوز الأهلي على القطن

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بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام في الجولة الماضية، على حساب القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال افريقيا. 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة صن داونز


1- الهلال السوداني في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2- صن دوانز الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

4- القطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

 

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد قندوسي - محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا


وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، غداً السبت 11 مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا


وتنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا غداً السبت 11 مارس، عبر شاشة قناة بين سبورت، وخاصةً على قناة بين سبورت 4.

 

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