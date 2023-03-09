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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

صدى البلد

 

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن اتحاد الكرة عليه الاعلان عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، مشيرا إلى أن اللاعب سيتأثر مجددا بالابتعاد عن المستطيل الاخضر.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بالتأكيد الأهلي وكهربا علما بوجود عقوبات من لجنة الانضباط، والأمر لا علاقة له بمواجهة صن داونز والقطن، وغياب اللاعب في مباريات الدوري سيكون مؤثر، وكنت أتمنى وجوده في الملعب حتى ينضم لمنتخب مصر".

وأضاف: "فيتوريا كان معجب بكهربا لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه، ومستاء جدا من تجاهل مسئولي المنتخب اسم رمضان صبحي، فهو لاعب جيد، ومتألق مع بيراميدز هذا الموسم.

وأكمل: "كولر يسير بشكل جيد ويعمل وفق "القماشة" التي يمتلكها حاليا، واعتقد أن الصحف الجنوب افريقية تحاول هز ثقة الجهاز الفني للأهلي، قبل موقعة صن داونز، لذلك أصدرت أخبار كاذبة بشأن وجود مفاوضات مع موكوينا، والاهلي لن يكرر التعاقد مع مدرب جنوب افريقي وسيعطي الفرصة لأي مدرب مصري مستقبلا".

وزاد: "أصبحت قلق على الأهلي بعد مواجهة المقاولون العرب، والأهلي لو تعادل أمام صن داونز سيصعد بنسبة كبيرة للدور القادم، والفريق الأحمر سيكون قادرًا على الفوز أيضا أمام القطن والهلال، ولكن يجب ان ناخذ اول خطوة بالخروج بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا".

وأتم: "مباراة الجيش الملكي وبيراميدز ستحدد مصير فيوتشر في بطولة الكونفدرالية".

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