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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموقف النهائي للثنائي سافيو وأيمن أشرف من مواجهة صن داونز.. فيديو

صدى البلد


كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف الثنائي برونو سافيو وأيمن أشرف، من مواجهة الأهلي وصن داونز المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


قال حتحوت، خلال برنامجه "الماتش"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": «برونو سافيو يشعر أنه خارج حسابات مارسيل كولر، اشتكى من مشكلة في الركبة، الأهلي فضل عدم سفره». 


أضاف: «طبقًا لما قدمه برونو سافيو مع الفريق لا يتناسب مع لاعب محترف، إلى جانب قصة اللاعب البرازيلي التي تحدثنا عنها من قبل». 


أوضح: «برونو سافيو لم يكن مستواه صفر منذ قدومه، من الممكن التعويل عليه في بعض المباريات حتى نحقق الاستفادة منه كلاعب محترف»


وتطرق هاني حتحوت للحديث عن موقف أيمن أشرف، قائلًا:«أيمن اشرف كتب بوست ليس الأول وربما لن يكون الأخير، اللاعب يمر بفترة صعبة، لكنه يستحق كل التحية، لم نشاهد له أي أزمة، رغم صعوبة الوضع باستبعاده، لا يسبب مشاكل، اللاعب متماسك، وهذا طبيعي بالنسبة لأحد كباتن الفريق».


أشار هاني حتحوت: «لكن الغريب إنه لا يأخذ ولو دقيقة واحدة في اللعب، حتى لو مستواه متراجع، استبعاده معناه أن كولر لا يراه، ونحتاج لمعرفة هذا الموضوع».
 

 

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