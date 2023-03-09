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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: "عبد الرحمن رشدان" لم يخرج عن النص مع منتخب الشباب

صدى البلد

 

أكد نادر السيد حارس مرمى نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن عبد الرحمن رشدان لاعب فريق منتخب مصر للشباب لاعب جيد وملتزم خارج وداخل الملعب بشهادة زملائه فريق المنتخب.

وقال نادر السيد حارس مرمى نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما أعلمه أن عبد الرحمن رشدان لم يخرج عن النص مع منتخب الشباب وكان يتعامل بشكل جيد مع زملائه في المنتخب ومحمود جابر المدير الفني".

وتابع:"عبد الرحمن رشدان لاعب مميز وأتوقع تألقه في السنوات القادمة في الكرة المصرية ".

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