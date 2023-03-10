بشرة خير للنادي الأهلي قبل مواجهة صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة ومرتقبة أمام صن داونز في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لحساب دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي مواجهة الأهلي مع صن داونز، غدا السبت بشرة خير للأهلي ، نظرًا للنتائج الجيدة التي حققها الفريق الأحمر على مدار 19 بطولة سابقة وصل فيها لدور المجموعات من بطولته المفضلة الأميرة السمراء.

وخاض فريق الكرة بالنادي الأهلي الجولة الرابعة بدور المجموعات 19 مرة، نجح في الفوز في 9 مباريات بينما تعادل في 6 لقاءات، وخسر الفريق 4 مباريات فقط، وذلك سواء كان داخل ملعبه أو خارجها، مما يمنح الفريق أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن صداونز.



أما على ملعب الأهلي، لعب الفريق الجولة الرابعة في 6 مناسبات نجح في الفوز في 5 منها بينما انتهى لقاء بالتعادل كان في نسخة 2010، حينما واجه الأهلي شبيبة القبائل وتعادلا بهدف لمثله.

وخارج ملعبه لعب الأهلي 13 مباراة، قبل مواجهة الغد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من البطولة، كانت النتائج متباينة بين 4 انتصارات ومثلها للخسارة و5 مباريات للتعادل مما يعزز فرص الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تأهل الفريق أمام الأهلي.

وفاز الأهلي خارج ملعبه لأول مرة في الجولة الرابعة في نسخة 2008، على حساب ديناموز هراري الزيمبابوي بهدف محمد بركات، ثم بهدف على الوداد عام 2016، وكان حينها موقف الفريق معقد، قبل الفوز عام 2018 على حساب تاونشيب البوتسواني بهدف نظيف، قبل الفوز بثلاثية نظيفة على فيتا كلوب الكونغولي في عام 2021.

وخسر الفريق في الجولة الرابعة لأول مرة في عام 2007، أمام الترجي التونسي بهدف سلامة القصداوي، قبل أن يعود بعد 10 عوام ويخسر من الوداد المغربي بهدف وليد الكرتي، ثم الخسارة عام 2019 أمام سيمبا التنزاني ثم الخسارة في لقاء الجولة الرابعة من العام الماضي أمام صن داونز بهدف نظيف.

والمباريات الخمسة التي تعادل فيها الفريق في الجولة الرابعة خارج ملعبه كانت سلبيًا أمام مازيمبي الكونغولي عام 2002، وبذات النتيجة أمام أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي عام 2005، وبنفس النتيجة أمام مولودية الجزائر عام 2011، قبل التعادل مع تشيلسي الغاني عام 2012 بهدف لمثله، وبنفس النتيجة أمام بلاتنيوم الزيمبابوي في عام 2020.