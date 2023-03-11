حسن الخاتمة.. وفاة عجوز مسن أثناء صلاة الجماعة داخل مسجد بالمحلة

شهدت عزبة سيدي حمود التابعة لقرية البنوان بمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار حالة الحزن والٱلم بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة عجوز مسن أثناء أداء صلاة العصر جماعة داخل مسجد القرية.



وافادت مصادر مقربة من أسرة المتوفي أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة ومعتاد علي المشاركة فى واجبات القرية من افراح ومأتم وأنه قبل وفاته في صلاة العصر كان يشارك في أحد واجبات العزاء بالقرية وصافح الجميع أثناء تأدية واجب العزاء وكان يدعو دائما في كل صلاة بحسن الخاتمة وحسن الخلق.

"علامات حسن الخاتمة" كشفها "عاصم محمد" أحد أهالي عزبة سيدي حمود و يدعي الشحات يوسف طه في العقد السادس من العمر أن الفقيد أعتاد علي صلاة الجماعة داخل المسجد مشيرا بقوله "ذهب إلي المسجد بخطوات بطيئة كعادته بعد أن توضئ وأحسن ترتيب هيئتة ".

كما تابع بقوله "أن العجوز أدى ركعتي تحية المسجد، واصطف بجوار المصلين لبدء الصلاة، وعندما سجد في الركعة الأولى لم ينهض من مكانه، ليلفت نظر المصلين بجانبه، وتبدأ تخفق دقات قلوبهم، وانتظروا حتى انتهوا من الصلاة وبعدما فحصوه وجدوه في غيبوبة تامه" .

الجدير بالذكر أهالي العزبة سعوا إلي نقل العجوز المتوفي إلي المستشفي لإسعافه وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لكن وجدوا روحه قد فاضت إلى بارئها .

و سيتم تشييع عقب أداء صلاة ظهر اليوم من مسجد العزبة بالمحلة في مشهد جنائزي مهيب بمشاركة آلاف من أهالي القرية والقري المجاورة.