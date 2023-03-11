استقبال صادم.. جماهير صن داونز ترفع نعش الموت قبل مواجهة الأهلي |شاهد

ليس كل إحسان يٌرد بإحسان، أحيانا يٌقابل بإساءة، بعد استقبال مثالي لفريق صن داونز وجماهيره من قبل النادي الأهلي في القاهرة، الشهر الماضي لخوض منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ردت جماهير الفريقي الجنوب إفريق بسوء استقبال وضيافة للمارد الأحمر في بريتوريا.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب “ لوفتوس فيرسفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “صورا” صادمة لجماهير صن داونز وهي تحمل نعشا مكتوب عليه “الأهلي”، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقية بين الفريقين.

جماهير صن داونز نعش الموت

وكان نادي صن داونز أعلن “مؤخرا” فتح مدرجات الملعب أمام جماهير “مجانا” بالإضافة إلى إقامة حفل مجاني قبل اللقاء، في محاولة لدعم لاعبيه قبل مواجهة زعيم إفريقيا والأكثر تتويجا في القارة السمراء برصيد 10 ألقاب.

وتعد مباراة اليوم شديدة الأهمية بالنسبة للأهلي، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز، لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بالهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ثم تعادل مع صن داونز 2-2، وفاز على القطن الكاميروني 3-0.

ترتيب المجموعة الثانية:

الهلال السوداني: 9 نقاط

صن داونز: 7 نقاط

الأهلي: 4 نقاط

القطن الكاميروني : 0 نقاط