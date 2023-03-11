طارق قنديل: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز عصر اليوم، جاهزية الفريق للمباراة، معربا عن ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في العودة إلى مساره الطبيعي في بطولة أفريقيا والتي تظل أحد أهم الأهداف التي يسعى الأهلي إلى التتويج بها.

وقال رئيس بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا: «هناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف الفريق منذ مغادرة البعثة مطار القاهرة والوصول إلى جنوب افريقيا لخوض مباراة اليوم».

وشدد قنديل على أن مواجهة صن داونز مهمة جدا للفريق في دوري الأبطال، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على مواصلة السير نحو تحقيق الأهداف المطلوبة بدوري الأبطال، وتحقيق نتيجة تساعد في الوصول إلى المرحلة التالية في البطولة.

وأكد رئيس بعثة الأهلي توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وأن معسكر الفريق تحول إلى خلية عمل متواصل من الجميع؛ كل في موقعه، سواء جهاز فني أو لاعبين أو الجهاز الإداري وكافة أفراد البعثة.

وأشاد بالروح التي لمسها من عناصر الفريق، وجدد تأكيده على ثقته في قدرات اللاعبين على مواصلة تحقيق أهدافهم وإسعاد جماهير الأهلي.