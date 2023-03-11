عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق قنديل: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز

صدى البلد

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز عصر اليوم، جاهزية الفريق للمباراة، معربا عن ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في العودة إلى مساره الطبيعي في بطولة أفريقيا والتي تظل أحد أهم الأهداف التي يسعى الأهلي إلى التتويج بها.

وقال رئيس بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا: «هناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف الفريق منذ مغادرة البعثة مطار القاهرة والوصول إلى جنوب افريقيا لخوض مباراة اليوم».

وشدد قنديل على أن مواجهة صن داونز مهمة جدا للفريق في دوري الأبطال، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على مواصلة السير نحو تحقيق الأهداف المطلوبة بدوري الأبطال، وتحقيق نتيجة تساعد في الوصول إلى المرحلة التالية في البطولة.

وأكد رئيس بعثة الأهلي  توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وأن معسكر الفريق تحول إلى خلية عمل متواصل من الجميع؛ كل في موقعه، سواء جهاز فني أو لاعبين أو الجهاز الإداري وكافة أفراد البعثة.

وأشاد بالروح التي لمسها من عناصر الفريق، وجدد تأكيده على ثقته في قدرات اللاعبين على مواصلة تحقيق أهدافهم وإسعاد جماهير الأهلي.

 

طارق قنديل النادي الأهلي قدرات اللاعبين تساعد الأهلي بطولة افريقيا الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي | ماذا سيحدث ؟

بينها واحدة محلية.. 5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز| اعرف التردد

عودة شتوية|أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات في هذا الموعد

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

ترشيحاتنا

حقيقة استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار

في عيد ميلادها الـ 68 .. فساتين أثارت الجدل لـ يسرا

بعد هوج بول.. القبض على شخص يدير منصة لتعدين العملات الافتراضية

250 جنيها للضأن.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 11 مارس 2023

صحف السعودية: اهتمام عربي ودولي بعودة العلاقات بين المملكة وإيران.. سيناتور أمريكي : مصيـر الولايات المتحدة مرتبط بـ الرياض.. مصر والنرويج تبحثان التعاون في الطاقة

لو انت في السعودية.. 5 سيارات أقل من 100 ألف ريال موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالإكتئاب

نقص فيتامين د يمثل خطورة أكبر على النساء من الرجال.. دراسة صادمة

طريقة عمل طعمية ميكس.. جديدة ولذيذة

الكورسيه السبب.. تعليق ناقد موضة على فستان إليسا في قطر

فيديو

جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن.. تعرف عليه | فيديو جراف

بعد ثبوت واقعة المنشطات .. هل يتم خصم نقاط الترجي | فيديو جراف

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ