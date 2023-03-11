مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في قصف روسي جديد على أوكرانيا

قتل ثلاثة اشخاص واصيب اثنان اخران في قصف روسي وقع في منطقة خيرسون بجنوب اوكرانيا اليوم السبت، بحسب ما افاد مسؤول اقليمي.

وأفاد رئيس الأدارة العسكرية لمدينة خيرسون أولكسندر بروكودين على قناته على التليجرام، بأنه وقع الهجوم على طريق ميكولايف السريع، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال بروكودين إن شظايا من الذخيرة الروسية أصابت على ما يبدو سيارة على الطريق، كان رجال الإنقاذ والمسعفون والشرطة يعملون في مكان الحادث.

وأعلن قائد قوات فاجنر الخاصة يفغيني بريجوجين في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية أصبحت على مسافة 1.2 كم من المنطقة الإدارية وسط باخموت التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر.

وقال بريجوجين في مقطع فيديو، مشيرا إلى مبنى على مسافة من المكان الذي يقف فيه: "هذا مبنى إدارة المدينة، هذا هو وسط المدينة".

كما أكد قائد المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية في باخموت ضرورة تعطيل القوات الروسية وكسب الوقت للتحضير لهجوم مضاد قريبا، فيما قال مسؤولون عسكريون بريطانيون في تقييم إن القوات الروسية تحرز تقدمًا في باخموت.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراجان" واعترضت 4 صواريخ من طراز "هارم" المضادة للرادارات، كما أعلنت تدمير محطتي رادار أميركية الصنع مضادة للمدفعية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكشف مسؤول بالاتحاد الأوروبي عن احتمالية ضخ الاتحاد لـ3.5 مليار يورو إضافية في الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الأمر متروك لدول الاتحاد لتقرر ما إذا كانت تريد الموافقه على هذا المبلغ المقترح من قبل الاتحاد، حيث جاء ذلك الاقتراح الأوروبي على خلفية التراجع الأوكراني في الجبهة الشرقية للبلاد.

قالت السلطات الموالية لروسيا في زابوروجيا إن الجيش الأوكراني يقوم بنقل قوات من زابوريجيا إلى باخموت، مع اشتداد المعارك الميدانية في شرق البلاد.

وبحسب سلطات زابوريجيا فإن الجيش الأوكراني يحشد الآن مجموعة قوات يصل قوامها إلى 70 ألف عسكري.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ليست بصدد التخطيط لتنفيذ تدابير إضافية في إطار التعبئة العسكرية الجزئية. جاء ذلك بعدما جاء ازدياد في عدد التماسات للمهتمين بإمكانية استئناف التجنيد في الخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية، وفق المركز الوطني للرقابة الدفاعية في روسيا.

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء الجمعة، 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو" على منطقة بتروفسكي بالجمهورية.

وقال في بيان نشره، عبر صفحته على "تليجرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني "إليينكا" بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، وتم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتقع منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.