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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يا فرحتي بيك يا أخويا.. سيد علي يفتح النار على مدرب الأهلى

سيد علي
سيد علي

علق الإعلامي "سيد علي"، على هزيمة فريق النادي الأهلى بخماسية من صن داونز، قائلا "انا ماشي على قاعدة في حياتي ودايما بقولها لأصحابي .. من زرع حصد .. واللى يعمل بالقاعدة دي هينجح".

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وأضاف "سيد علي" خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن كولر مدرب النادي الأهلى خرج عقب الهزيمة يقول إن الفريق لم يكن يلعب بالشكل الجيد وحاول الفريق التعويض في الشوط الثاني بهجمات معينة فقام الفريق الآخر باستغلال هذه الهجمات، ليرد سيد علي، متابعا "يا فرحتي بيك يا أخويا".

وتابع سيد علي، أنه رأي الكثير من مدربي الأندية المصرية الرياضية ولكنه لم يري مثل مدرب النادي الأهلى الحالي، مشيرا إلى أن أي شخص لديه روح رياضية حقيقية يستطيع تدريب فريق النادي الأهلى والزمالك بكل سهولة.

النادي الأهلي الأهلى قناة الحدث صن داونز الإعلامي سيد علي

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