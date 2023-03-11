بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

طالب المعلق الشهير أحمد الطيب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتعيين جهاز فني مصري بعد خسارة المارد الأحمر أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت فى بريتوريا.

قال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

إعملها يا بيبو و فوراً .. البدرى عاد من جديد .. الأهلي فى حاجة لشخصيّة و ( كرباج ) البدرى ومعه علاء ميهوب واسامة عرابى وأحمد ناجى.



أضاف : هى ليست عودة للخلف !! بل عودة لمن جعلوك فى الأمام البدرى حضر تجمّع النجوم فى الأهلي مع بيبو فى التجمّع الخامس.

الأهلي يخسر أمام صن داونز بخماسية

خسر الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

رصيد الأهلي تجمد عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما رفع صن داونز رصيده لـ 10 نقاط، ليضمن التأهل لربع النهائي.

فرص الأهلي باتت ضئيلة للتأهل لربع النهائي، لكنها ممكنة، ونستعرض تباعًا حظوظ الفريق لعبور دور المجموعات.

فرص الأهلي في التأهل لربع النهائي



– الأهلي يلزمه الانتصار في مباراتيه المقبلتين أمام القطن خارج الأرض، والهلال في القاهرة، من أجل التأهل، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، لكنه سيحتاج مساعدة صن داونز.

– الهلال لديه 9 نقاط في المركز الثاني، ويحتاج الأهلي من صن داونز أن يهزم الفريق السوداني أو يتعادل معه في الجولة المقبلة، للحفاظ على آماله.

– الأهلي قد يتأهل لربع النهائي حال تعادل صن داونز مع الهلال، لكن في حالة وحيدة، الفوز على القطن الكاميروني بفارق جيد من الأهداف، ثم الانتصار على الهلال بفارق أكثر من هدف، للتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

– حال فوز الهلال على صن داونز ، يودع الأهلي البطولة بشكل رسمي.

