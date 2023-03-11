حفل غنائي.. أحمد موسى: محمد منير حدثني عن حفاوة استقبال السودانيين له

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المطرب الكبير محمد منير توجه إلى السودان من أجل إحياء حفل غنائي هناك، وتم استقباله بحفاوة كبيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محمد منير صوت مصري أصيل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محمد منير قام بإجراء جولة غنائية فنية في السعودية والإمارات والسودان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تواصلت مع محمد منير وحدثني عن حفاوة استقبال الشعب السوداني له ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الشعب السوداني يقدر محمد منير وردود أفعال حفل محمد منير إيجابية للغاية ، وآلاف السودانيين حضروا حفل محمد منير ".